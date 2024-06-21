غدا.. طلاب الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء يستأنفون امتحاناتهم

يستكمل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية غدا السبت، باقي امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد انتهاء إجازة العيد.

ويستكمل 117 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية غدا السبت، امتحان نهاية العام الدراسى 2024/2023 داخل 6 لجان تابعة لـ8 إدارات أزهرية، بمدن جنوب سيناء.

وقال مضر عبد السميع نوار مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بأزهر جنوب سيناء لـ القاهرة 24، إن طلاب الشعبة العلمية بجنوب سيناء يؤدون غدا السبت امتحان الفيزياء لمدة ثلاث ساعات، من الساعة 9.00 حتى الساعة 12.00.

وأكد نوار أن طلاب الثانوية الأزهرية الشعب العلمية والأدبية، يعاودون امتحانات الثانوية الأزهرية، التي بدأت في الأول من يونيو، وتستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأشار نوار، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية بلغ 117طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 233 طالبا وطالبة، داخل 14 لجنة منها 6 لجان للعلمي و8 لجان للأدبي بمدن جنوب سيناء.

وشدد مضر نوار على رؤساء اللجان ومسؤولي الأمن بمنع دخول المحمول نهائيا إلى داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين ورؤساء الأدوار، والتصدي بكل قوة لأي وسائل من وسائل الغش الحديثة، مع التأكيد على ضرورة وجود الزائرة الصحية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف رسميا، وضرورة تشغيل المراوح، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحانات بدون أي معوقات.