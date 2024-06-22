الثانوية العامة 2024| التعليم تتابع وصول أوراق امتحان اللغة العربية

بدأت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 منذ قليل، متابعة وصول أوراق امتحان اللغة العربية للجان على مستوى الجمهورية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتصل أوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في صناديق معدنية محكمة الغلق تحت حراسة مشددة، ولا يسمح بفتحها قبل دخول اللجان الفرعية.

خطوط ساخنة لغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الطلاب من امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تلك الخطوط للتواصل مع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 تتلقى أيضا من خلال الخطوط الساخنة الإبلاغ عن أية حالات غش داخل اللجان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الخطوط الساخنة للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بالوزارة هي:

0220545083

0220545082

0220545095



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في المواد غير المضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم السبت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بأداء مادة اللغة العربية ورقيا بجميع اللجان.

تجهيز غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تجهيز غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتوفر بغرفة العمليات قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وجميع بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات.

كما تتوفر في غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2024 جميع وسائل الاتصال مع المديريات التعليمية.

وتتولى غرفة العمليات المركزية متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة.

وتتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، وعودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش أثناء فترة أداء الامتحانات.