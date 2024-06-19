يبحث الكثير من المواطنين في ظل استمرار الموجة الحارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة عن نصائح للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو.

ويوجد العديد من النصائح التي بجب على المواطن الالتزام بها، وذلك من أجل التعامل مع الموجه الحارة.

نصائح للمواطنين للتغلب على الموجة الحارة

- شرب الماء بكثرة في الأيام الحارة.

- الابتعاد عن تناول الوجبات بكميات كبيرة واستبدالها بكميات صغيرة.

- التقليل من تناول السكريات والحلويات والاستبدال بالفاكهة المثلجة أو العصائر الطبيعية.

- الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة.

- تغطية الرأس

يجب تغطية الرأس قبل الخروج من المنزل في الموجة الحارة من خلال ارتداء قبعة على الرأس، لتقليل الإصابة بضربات الشمس.

- استخدام كريم واقي من الشمس

يجب عند الخروج من المنزل في الموجة الحارة، استخدام كريم واقي من الشمس لحماية الجلد من الإصابة بالحروق وأضرار أشعة الشمس.

- ارتداء الملابس الخفيفة

يجب ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة في الأجواء الحارة، لأن الثقيل منها يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، مع مراعاة أن تكون فاتحة اللون ومصنوعة من القطن.

- استعمال النظارة الشمسية

تمنع النظارات الشمسية من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس من اختراق القرنية وإصابتها بالالتهاب، ولحماية العين عند ارتدائها خارج المنزل.

