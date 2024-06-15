الطقس الآن.. حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم السبت "يوم عرفة" على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلًا فهو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وطالب خبراء هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة؛ لأن ذلك يزيد من الشعور بحرارة الطقس، مع الإكثار من تناول السوائل الباردة.

موعد انكسار الموجة الحارة



وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو ذروة الموجة الحارة التي تتأثر بها البلادن حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تصل العظمى على محافظات الصعيد لـ 48 درجة مئوية.



وأضافت فى تصريحات تلفزيوينة، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل بشكل كبير على عدم تكون أي سحب ورفع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة وخاصة على المحافظات الداخلية القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار على المناطق الساحلية، لافتة إلى أن اليوم هناك ارتفاع في نسب الرطوبة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع دخول ساعات الليل سيكون هناك نشاط نسبي في الرياح، مضيفة أنه متوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدًا مع أول أيام عيد الأضحى.