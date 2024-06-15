الأرصاد تحذر من حالة طقس يوم عرفة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم السبت، في وقفة عرفات، وخاصة وقت الظهيرة وحتى غروب الشمس، موضحة أن اليوم آخر موعد لذروة ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال وقفة عيد الأضحى ستصل إلى 43 درجة مئوية في الظل، كما ستصل في الصعيد إلى 48 درجة مئوية في الظل.

موعد انتهاء الموجة الحارة

توقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى 2024 انخفاض بعد وصول الموجة الحارة إلى ذروتها، موضحة إن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد القادم أول أيام العيد تشهد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن حالة طقس أول أيام عيد الأضحى 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم عرفة

القاهرة الكبرى

- العظمى 43 درجة.

- الصغرى 27 درجة.

الوجه البحري

- العظمى 42 درجة.

- الصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية الغربية

- العظمى 34 درجة.

- الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية

- العظمى 36 درجة.

- الصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- العظمى 44 درجة.

- الصغرى 32 درجة.

شمال الصعيد

- العظمى 44 درجة.

- الصغرى 29 درجة.

جنوب الصعيد

- العظمى 48 درجة.

- الصغرى 32 درجة.