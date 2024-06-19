رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد مشروع انتاج البيض بالفيوم

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية يرافقه محمد رسلان امين عام مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية لمشروع انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم .

وتفقد عبد العظيم معظم النقاط الحيوية بالمشروع وتأكد من تطبيق نظامي الامن والامان الحيويين كما تأكد أيضا من تطبيق جميع الاجراءات الوقائية بالمشروع والتي تتضمن استمرار عمل المشروع بكفاءة وتقنية عالية.

ووجه رئيس المركز الدكتور سليم سلامة مدير المشروع بتطبيق بعض التوصيات والتي سيتم دراستها و تنفيذها خلال العام المالي الحالي وأهمها زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع والتي سوف تتم علي مرحلتين الأولي بطاقة 35 في المائة من القدرة الإنتاجية الحالية والمرحلة الثانية بطاقة 65 في المائة من القدرة الإنتاجية الحالية بحيث تغطي كافة احتياجات السوق المحلية من إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية SPF Eggs اللازم لإنتاج اللقاحات البيطرية المختلفة لتغطية احتياجات السوق المحلية من تلك اللقاحات