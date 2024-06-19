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أستاذ اقتصاد: الجودة والتناسق وتضافر الجهود وراء نجاح الصادرات الزراعية

استاذ الاقتصاد الزراعي
استاذ الاقتصاد الزراعي

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أسباب زيادة الصادرات المصرية الزراعية بنسبة 7.2% خلال مارس الماضي، مشددًا على أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قصة نجاح كبيرة خلال الأعوام الأخيرة بسبب فكرة الجودة من خلال عمليات التتبع للمحاصيل الزراعية والتعرف على المزارع وكمية إنتاجها والعملية الزراعية التي تتم فيها لتلافي أي خطأ من الممكن أن يحدث، والتناسق والتضافر بين الجهات المختلفة وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي وفي القلب منها الحجر الزراعي الذي يمثل خط الدفاع الأول للدفاع عن الصادرات المصرية لتكون خالية من الأمراض والآفات.

 

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تتبع جودة الصادرات الزراعية المصرية، يبدأ من العمليات الزراعية في الحديقة مرورًا بعمليات قطع الثمار وصولًا إلى مائدة المستهدف، وايضًا من أهم أسباب زيادة المحاصيل الزراعية المصرية هو التنسيق بين المعامل والمراكز التابعة لمركز البحوث الزراعية، مشددًا على أن الاستدامة إحدى الآليات لزيادة نمو الصادرات الزراعية المصرية، دائمًا الاستدامة أهم من الأداء في شهر معين، ومن المهم في تطبيق السياسة التي تتبعها الدولة.

 

وشدد على أنه لابد أن يكون بجانب دعم المصدرين وجود دعم للمنتجين والإرشادات الفنية للمزارعين، والإرشاد التسويقي واتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة الهندسية والحيوية للحصول على منتج بجودة مرتفعة.

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