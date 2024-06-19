إستمرار عمل فرق المناوبات بمياه سوهاج لمتابعة كفاءة مواقع المرافق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن إستمرار عمل فرق المناوبات لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة، بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها، والقيام بأعمال الصيانة الدورية، والالتزام بتأمين بيئة العمل، ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد الطاقة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها، والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، بصورة فورية، وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي، ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ، والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي الذي تقدمه بسواعد أبنائها.

وقال اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية، أنه تم تشكيل عدد 18 فرقة مناوبة بعدد 3 مناوبات يوميا خلال ايام عيد الأضحى المبارك، لتفقد أكثر من 200 محطة مياه شرب وصرف صحي فى كل مراكز المحافظة، تشمل 8 محطات معالجة صرف صحي كبرى، و11 محطة مياه سطحية كبرى، و36 محطة مدمجة ونقالي ومطورة، و70 محطة رفع صرف صحي، و75 محطة مياه جوفية، إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه لتحقيق رضا المواطنين.