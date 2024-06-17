جهاد الحرازين: مصر تضغط بكل الوسائل والسبل المتاحة لحق دماء الشعب الفلسطيني

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب بقدر ما يستطيع للحفاظ على مكانته والهروب من المحاكمة القضائية.



وأوضح جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، جيش الاحتلال الصهيوني قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن الدول الوسيطة مثل مصر والأردن تضغط بكل الوسائل والسبل المتاحة لحق دماء أبناء الشعب الفلسطينى.

الشعب الفلسطيني دفع ثمن الدفاع عن أرضه

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن الدفاع عن أرضه حيث سقط أكثر من 37 ألف شهيد فلسطيني جراء القصف الصهيونى المستمر دون توقف.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين أدت إلى استشهاد 10 أشخاص، وإصابة 73 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37347 شهيدا و85372 مُصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لا تتضمت آلاف الضحايا تحت الركام وبين الأنقاض، والذين لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، أو انتشالهم.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة.

وأضافت الوكالة إن 193 من موظفيها قتلوا منذ بداية الحرب وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 16 عسكريا في معارك غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، في آخر إحصائية له اليوم الاثنين، أن 16 عسكريا، بين ضابط وجندي، أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن 3848 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن 1942 منهم أصيبوا خلال العملية البرية.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من الضباط والجنود ارتفع إلى 662 قتيلا، منهم 582 أصيبوا بجروح بالغة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأضاف أن 241 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، جروح 28 خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد السبت الماضي، مقتل 8 من جنوده في في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة