"الأونروا": غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة (فيديو)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إنّ قطاع غزة يمثل أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة.

وأضافت “الأونروا” وفقا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أن "الأونروا" قالت فى بيان لها اليوم أنّ 193 من موظفيها قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل مأساوي، وهو أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.

وتابعت “الأونروا” أنّ موظفيها يواصلون العمل لدعم العائلات وتقديم المساعدة، وسط الأزمة الإنسانية الأليمة في قطاع غزة.

سكان غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع

وأوضحت "الأونروا" أنها حذرت من استمرار القيود على المساعدات، إذ أن سكان غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع، وأن فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، "لكن الوضع كارثي".

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وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ، جاء ذلك خلال خلال حفل الاستقبال السنوي في الديوان الملكي بقصر منى ، لكبار القادة والشخصيات الإسلامية الذي أدوا فريضة الحج ، حيث ناقش الأوضاع الراهنة في المنطقة ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس)

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم بقوة جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين في غزة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تواصل مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فوراً والانخراط في حوار جاد لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.



وأوضح ولي العهد: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وشدد ولي العهد على أن السعودية ستظل ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن المملكة ستواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين من التصعيد في غزة.

وفي ختام حديثه ، قال ولي العهد السعودي إن المملكة "تجدد دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".