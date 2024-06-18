مبلغ خرافي.. تركي آل الشيخ يكشف عن ميزانية فيلم "ولاد رزق"

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن موسم الرياض شارك في إنتاج الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، لكن هذا الرقم ارتفع حتى وصل إلى 8 ملايين دولار أي ما يقرب من 600 مليون جنيه.

الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج

وأضاف تركي آل الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3" في منطقة البوليفارد في الرياض، أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

وأوضح تركي آل الشيخ أن نجوم النادى الأهلى حصلوا على مقابل مادى كبير نظير المشاركة فى الإعلان الترويجي للفيلم وكذلك حصل الأهلى على نسبته.

وحصد فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، رقما قياسيا، في إيرادات أول أيام عيد الأضحى، ليحقق 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

واحتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما تم عرضه بسينمات الوطن العربي.

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.