خطوات التقديم في مرحلة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقديم في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس الثانوية العامة عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 في شهر يوليو المقبل.

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية في كل محافظة الحد الأدنى لتنسيق القبول في مرحلة الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الشهادة الإعدادية بقراءة الإرشادات والشروط الخاصة بتنسيق الثانوية العامة ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، قبل اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني.

خطوات التقديم في مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا

يمكن للحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم في مدارس الثانوية العامة أو التعليم الفني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة تقديم الصف الأول الثانوي من هنا. يتم التسجيل للتقديم في مرحلة الثانوية العامة من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب. النقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق. الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، والاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة. الضغط على أيقونة ملء الرغبات للتقديم في الثانوية العامة. اختيار نوع التعليم الثانوية العامة وفقا لمجموع الطالب. الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات. الضغط على حفظ الرغبات.

أوراق التقديم في الثانوية العامة 2024