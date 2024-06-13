عطلة العيد بمليون إلا ربع.. الساحل الشمالي "نار" في موسم العيد والحر

مع دخول موسم عيد الأضحى، ترتفع أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ خاصة في الأماكن السياحية، تصل في الساحل الشمالي إلى مليون إلا ربع جنيه، كما قرأت بالفعل 750 ألف جنيه سعر قضاء إجازة عيد الأضحى، وغالبًا ما تكون الفيلات محجوزة وغير متاحة للحجز الفوري.

يبلغ سعر الليلة الواحدة في الغرف والأجنحة الفاخرة حوالي 120 ألف جنيه، وذلك في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، خاصة وإنها تلاقي طلبًا متزايدًا من العرب الخليجيين والمصريين المقيمين بالخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على الشقق والغرف الفندقية.

وفي هذه المنطقة تحديدا، اتجه العديد من مالكي الوحدات لتأجيرها بعد التعويم لتحقيق عائد متكرر، ومن المتوقع هذا العام، أن يشهد الصيف الحالي طلبًا أعلى على تأجير الوحدات الفندقية، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج، ومن دول الخليج.

فيما أكد خبراء، أن تشهد مناطق مثل سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة طلبًا متزايدًا على الشقق والغرف الفندقية، فضلا عن وجود اتجاه متزايد من المطورين العقاريين بشأن تقديم وحدات فندقية في مشاريعهم وتأجيرها لشركات متخصصة لإدارتها وتأجيرها.

وكشف أن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تتراوح من 10 آلاف إلى 60 ألف جنيه لليلة الواحدة، بينما الفنادق سجلت معدل أكبر يتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه في الليلة الواحدة في الأجنحة الملكية.

وقال أحمد فضة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بيردنست، المتخصصة في تأجير الوحدات والشقق الفندقية، إن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تتراوح من 10 آلاف إلى 60 ألف جنيه لليلة الواحدة، ولكن الفنادق سجلت معدل ما بين 20 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه في الليلة الواحدة في الأجنحة الملكية.

وأردف وائل عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة إيسال للتطوير العقاري، أن أسعار الإيجارات اليومية في الساحل الشمالي تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه في الليلة لبعض الشاليهات والفيلات في المناطق الأكثر إقبالاً، ويبلغ الحد الأدنى للإيجار اليومي للشاليه في المناطق الأقل تميزاً 5000 جنيه في الليلة.