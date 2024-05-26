كل ما تحتاجه عن لفلز الساحل الشمالي LVLS North Coast

يقدم مشروع لفلز ماونتن فيو تجربة صيفية متكاملة من المرح والرفاهية والمتعة مع العائلة والأصدقاء، حيث يتمتع المشروع بموقع مميز على الساحل الشمالي ويوفر جميع وسائل الراحة والمرافق التي يحتاجها العملاء. إذا كنت تبحث عن مكان مثالي لقضاء عطلة الصيف، فإن مشروع لفلز الساحل الشمالي LVLS North Coast هو الخيار الأمثل لك، وسنطلعك في الفقرات التالية على تفاصيل أكثر حول المشروع.

لفلز الساحل الشمالي LVLS North Coast

يتبع مشروع لفلز ماونتن فيو راس الحكمة، وهو أحد مشاريع شركة DMG في الساحل الشمالي. يتميز المشروع بتصميمه المعماري الفريد المستوحاة من الجزر اليونانية الخلابة، حيث تتميز المباني باللون الأبيض والأزرق الممزوجين معًا في سحرٍ يخطف الأنظار ويجعلك تشعر كأنك في قطعة من الجنة.

يقدم مشروع لفلز فرصة البدء من جديد، حيث يمكنك الذهاب إلى الشاطئ وترك زحام أفكارك بعيدًا والاستمتاع فقط بالاسترخاء ونسمات الهواء والأنشطة المرحة. يمكنك رؤية البحر من أي مكانٍ في المشروع، كما يتميز المشروع بالطقس الجيد طوال العام والإطلالات البديعة بفضل ارتفاعه عن مستوى سطح البحر بحوالي 40 مترًا.

ماستر بلان لفلز ماونتن فيو

تبلغ مساحة مشروع لفلز الساحل الشمالي حوالي 201 فدانًا، ويقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط مباشرةً. يمتلك المنتجع وجهة شاطئية تمتد حوالي 600 متر، بالإضافة إلى امتداد لاجونز بطول 1.5 كيلو مترًا (1500 متر).

يتمتع مشروع لفلز الساحل الشمالي بمساحة كبيرة تسمح له بتوفير العديد من الخدمات والمرافق للسكان، بما في ذلك:

● شاطئ رملي.

● لاجونز.

● مساحات خضراء واسعة.

● بحيرات صناعية.

● حمامات سباحة.

● مطاعم.

● مقاهي.

● نوادي رياضية.

● كيدز كلوب.

● أمن وحراسة على مدار 24 ساعة.

مراحل LVLS North Coast



يتكون مشروع لفلز الساحل الشمالي من 6 مصاطب متدرجة، تمتد من ارتفاع 9 متر حتى 40 مترًا فوق مستوى سطح البحر. يتمتع كل مسطّح بإطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط والشاطئ الساحر.

تم تصميم المشروع على ثلاث مراحل، كل مرحلة لها ميزاتها الخاصة وخدماتها المتنوعة.

● Sea Mount: هي المرحلة الأولى من المشروع، وتتميز بإطلالاتها الرائعة على البحر والشاطئ.

● Beach Top: هي المرحلة الثانية من المشروع، وتتميز بموقعها المطل على البحر مباشرةً.

● Blu Ville: هي المرحلة الثالثة من المشروع، وتتميز بإطلالاتها الرائعة على البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء.

موقع لفلز الساحل الشمالي

يقع مشروع لفلز الساحل الشمالي في منطقة رأس الحكمة، عند الكيلو 179 من طريق الإسكندرية مرسى مطروح. يتميز الموقع بقربه من العديد من المعالم السياحية والتجارية الشهيرة، بما في ذلك:

● قرية سول الساحل الشمالي التابعة لشركة إعمار للتطوير العقاري.

● ماونتن فيو راس الحكمة المشروع الأشهر في الساحل الشمالي.

● قرية سيزر باي الشهيرة أيضًا بين مشروعات رأس الحكمة.

● ريكسوس العلمين.

● مطار العلمين الدولي.

إلى هنا نكون أوضحنا كافة معلومات عن لفلز الساحل الشمالي LVLS North Coast، مع الإشارة إلى أن أسعار الوحدات المتوفرة، قد تتغير تبعًا لرؤية الشركة العقارية المطورة للمشروع وأيضًا تغيرات السوق العقاري، وإذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات حول المشروع وآخر تحديثات عن الوحدات والأسعار المتوفرة بها يمكنك القيام بالضغط على Lvls Mountain View North Coast أو التواصل معنا في Nawy من خلال الاتصال على 01022088888.