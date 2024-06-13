وايت ساند .. مفهوم جديد للمدن الساحلية بخدمات غير مسبوقة في الساحل الشمالي

"جي في" للاستثمارات تحتفل بإطلالة جديدة

احتفلت جي في للاستثمارات، بأحدث إطلاله لمشروع "وايت ساند – White Sand" بالساحل الشمالي، والذي يعد واحدًا من أرقى المشروعات العقارية التي تقدمها الشركة، حيث تعد مصيف وسكن رئيسي، وذلك لما يتمتع به من توافر كافة المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان والزوار. يحتوي المشروع على مساحات خضراء واسعة، ومناطق ترفيهية، ونوادي رياضية، وحمامات سباحة، ومناطق مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات الأمن والحراسة على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة السكان.

يتنوع نطاق الوحدات السكنية في المشروع ليشمل شاليهات فاخرة، وشقق عصرية، وفيلات راقية، مما يوفر خيارات سكنية تناسب مختلف الاحتياجات والأذواق. تمثل هذه الوحدات خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار في الساحل الشمالي بفضل مستوى الرفاهية والفخامة الذي توفره.

انتهت الشركة من إنجازات لتقدم إطلالة جديدة منها وضع أساسات للفيلات بالمرحلة الأولي وإطلاق المرحلة الثانية تلبيه لطلب العملاء بالإضافة الي وحدات فندقيه فخمه جديده من نوعها بمنطقه الساحل الشمالي تحت إدارة شركة فندقية عالمية وزيادة مساحات البحيرات الصناعية لتعزيز تجربة السكان للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية، كما أضافت قطارًا داخليًا لتسهيل التنقل وتقليل حركة السيارات داخل المشروع، كما انتهت الشركة من منطقة الشاطئ والكورنيش استعدادًا لاستضافته للحفلات الترفيهية والموسيقية خلال موسم صيف 2024.

في هذا السياق، قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمارات: "نحن فخورون بتطوير مشروع وايت ساند - White Sand الذي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم مشروعات عقارية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة السكنية في الساحل الشمالي من خلال توفير وحدات سكنية فاخرة ومرافق متكاملة تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية."

وأضاف حمودة: "نحن ملتزمون بالتعاون مع أفضل الشركات والهيئات لتقديم خدمات متميزة وضمان جودة عالية في كل جوانب المشروع، ونثق في أن وايت ساند - White Sand سيصبح وجهة مفضلة للسكن والاستثمار في الساحل الشمالي".

إلى جانب ذلك، حرصت شركة جي في على التعاون مع كبرى الشركات لتوفير تجربة مميزة لعملائها في مشروع "وايت ساند"، وتشمل شركاءها الرئيسيين أورنچ مصر، جو باص، TSM، بنك الإمارات دبي الوطني مصر، ومجموعة بلي القابضة. كما تتعاقد حاليًا مع كارفور لتدشين أول هايبر ماركت في الساحل الشمالي. ستقدم أورنچ أحدث التقنيات التكنولوجية، بينما توفر جو باص خدمات النقل المريحة، وتقدم TSM تجربة تسوق متنوعة، بالإضافة إلى خدمات متميزة من بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بواسطة مجموعة بلي القابضة.

يتمتع مشروع "وايت ساند" في الساحل الشمالي بموقع فريد في الكيلو 75 من الإسكندرية، ويمتد على مساحة 185 فدانًا، حيث تم استغلال المساحة لإنشاء مناطق ترفيهية، وملاعب، ومرافق رياضية بتصميم عصري يوفر راحة للمستخدمين. يضم المشروع نادي "SOLE" الرياضي الاجتماعي على مساحة 11,300 متر مربع، مع صالة رياضية وملاعب وحمام سباحة ومسارات للمشي والجري، بالإضافة إلى مول تجاري، وفندق، وشقق فندقية، ومركز طبي. كما يحتوي المشروع على مساحات خضراء وبحيرات صناعية بمساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع. يضمن تصميم المشروع الخصوصية للسكان مع مسافات بين المباني تصل إلى 28 مترًا، وطرق رئيسية بعرض 40 مترًا، وأماكن انتظار سيارات سطحية. يضم المشروع نحو 580 مبنى بارتفاعات ومساحات مختلفة، بما في ذلك فيلات، Duplexes، وCabanas مطلة على البحر، وعمارات سكنية.

تأسست جي في للاستثمارات عام 2019، وتتمثل رؤيتها في تعزيز القيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ تهدف جي في للاستثمارات إلى الارتقاء بمستوى التنمية العقارية ومستوى المعيشة من خلال توفير مستوى عالٍ من الجودة والالتزام والمصداقية في مشروعاتها. تركز جي في للاستثمارات للتطوير العقاري على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في اطفيح و القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة متميزة من مشروعات إعادة التطوير في المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد. تتنوع مشروعات الشركة لتشمل المشروعات السكنية والتجارية والصناعية؛ كما تضع عملاءها في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجاتهم استنادًا للابتكار والخبرة