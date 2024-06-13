مورينيو يختار النجم المرشح للحصول على لقب افضل لاعب في اليورو

اختار البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لنادي فنربخشة التركي النجم الذي يرشحه للفوز بلقب افضل لاعب في بطولة يورو 2024 .

وقال جوزية مورينيو خلال تواجده كمحلل لبطولة يورو 2024 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهة المانيا صاحبة الارض والجمهور مع منتخب اسكتلندا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ الالمانية، عند توجيه سؤال له حول النجم الذي يتوقع بأن يكون النجم الابرز في البطولة فقال انه النجم الانجليزي جود بيلينجهام مشيرا الى كونه الاعب الاكثر موهبة حاليا في القارة الاوربية وهو المرشح ليلعب دورا كبيرا في قيادة منتخب انجلترا نحو المنافسة القوية على اللقب .

وكشف مورينيو عن المنتخب التي يفضلها للحصول على اللقب فقال : ارى ان منتخبات البرتغال وفرنسا وأنجلترا تملك الحظوظ الاوفر للحصول على لقب اليورو واي منتخب بخلاف هذه المنتخبات الثلاث فسيكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لي حتى وان كان منتخب المانيا صاحب الملعب والجمهور والتقاليد الكبيرة في البطولات العالمية . وتمنى مورينيو ان يتمكن منتخب البرتغال من الحصول على اللقب من جديد الا انه اكد ان ذلك سيكون بعد منافسة شرسة مع منتخبات قوية .

واشار مورينيو ان النجم هاري كين هو المرشح الابرز للفوز بلقب هداف البطولة من وجهة نظره وان كل الامور تؤكد ان هاري كين سيكون من اهم لاعب المنتخب الانجليزي في البطولة .