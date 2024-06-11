لاعب الزمالك فى ألمانيا لجراحة الرباط الصليبي

غادر القاهره متوجها إلى ألمانيا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد حمدى بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وذلك لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد إصابته فى مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية بعد احرازه هدف الزمالك الوحيد.

ويواصل الفريق الأول تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر يوم الجمعه المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر والمؤجل من الجوله ال١٢ لبطولة الدورى الممتاز.

وينضم إلى التدريبات غدا ثلاثى المنتخب الوطني محمد عواد وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي مساء أمس استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجاً بدنياً للاعبين بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم والاكتفاء بها خلال المران من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري.

واكتفى الجهاز الفني بخوض اللاعبين لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم، على أن يخوض الفريق تدريباته الفنية بشكل طبيعي في مران اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.