يورو 2024 : تكريم خاص للأسطورة بيكنباور في افتتاح اليورو

أعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم ( الويفا ) ان القيصر الراحل فرانز بيكنباور نجم وقائم منتخب المانيا لاعبا و مدربا سيحصل على تكريم مميز خلال حفل افتتاح بطولة يورو 2024 يوم 14 يونيو الجاري .

وكان القيصر فرانز بيكنباور والذي رحل عن عالمنا في شهر يناير الماضي قد قاد منتخب المانيا الغربية للحصول على لقب بطولة كأس اوربا عام 1972 قبل ان يعود ويقود منتخب المانيا للفوز بلقب كاس العالم عام 1974 ليصبح منتخب المانيا الغربية انذاك اول منتخب يجمع بين بطولتي كأس العالم وكأس اوربا .

كمدرب قاد فرانز بيكنباور منتخب المانيا عام 1990 للفوز بلقب كأس العالم عام 1990 في ايطاليا قبل ان يعتزل التدريب ويتفرغ للعمل الاداري بنادي بايرن ميونخ والذي شهد امجاده لاعبا و مدربا واداريا من طراز رفيع .

وكشف مصدر في الاتحاد الاوربي عن دخول ارملة الراحل فرانز بيكنباور الى ملعب اليانز ارينا بميونخ والذي سيحتضن حفل الافتتاح والمباراة الاولى بين المانيا واسكتلندا وهي تحمل كأس البطولة وبجوارها نجم المانيا السابق يورجن كلينسمان احد افراد المنتخب الالماني الفائز بلقب عام 1996 بأنجلترا وبيرنار ديتز احد نجوم منتخب المانيا عام 1972 .

ايضا سيكون التكريم داخل ملعب نادي بايرن ميونخ الذي قادة فرانز بيكنباور لثلاثة القاب متتالية لبطولة دوري ابطال اوربا من عام 1974 الى عام 1976 .