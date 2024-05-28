جود بيلينجهام يفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الأسباني

أعلنت رابطة الدوري الأسباني ( لاليجا) عن فوز نجم ريال مدريد ومنتخب انجلترا جود بيلينجهام بجائزة افضل لاعب في الدوري الأسباني عن الموسم المنتهي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وكان جود بيلينجهام قد انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم المنتهي قادما من نادي بروسيا دورتموند الألماني ونجح في موسمه الاول مع الفريق الملكي في تقديم عروض قوية للغاية ليكون احد اهم الاعبين في كتيبة المدير الفني الإيطالي كارلو انشيلوتي التي حصدت لقب الدوري الأسباني وتأهلت إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي امام بروسيا دورتموند الألماني.

أرقام جود بيلينجهام في الموسم الاول مع ريال مدريد تتحدث عن نجاح كبير للنجم الأنجليزي الذي أحرز في الدوري الأسباني فقط ١٩ هدفا إلى جانب ستة تمريرات حاسمة على الرغم من غيابه عن عدد من المباريات بسبب الإصابة والايقاف حيث شارك في ٢٧ مباراة فقط من أصل ٣٨ مباراة في الدوري الأسباني.

وبحسب الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الأسباني فإن المنافسة على لقب أفضل لاعب في الدوري الأسباني كانت بين جود بيلينجهام وزميله فينيسيوس جونيور وحسمها بيلينجهام لمصلحته في النهاية .

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب إنجليزي بلقب افضل لاعب في الدوري الأسباني .