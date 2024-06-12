التضخم بألمانيا يرتفع إلى 2.8% في مايو على أساس سنوي

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني خلال، اليوم الأربعاء، إن التضخم في ألمانيا ارتفع في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، مؤكدا بيانات أولية.

التضخم في ألمانيا

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.8% على أساس سنوي في مايو، وكانت قد سجلت ارتفاعا بواقع 2.4% على أساس سنوي في أبريل.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء "معدل التضخم ارتفع قليلا مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات".

وزادت أسعار الخدمات 3.9% في مايو أيار مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة 3.4% في أبريل.

وقالت براند "على النقيض من ذلك، كان تأثير أسعار الطاقة والغذاء مخففا على إجمالي التضخم منذ بداية العام".

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة 1.1% مقارنة بشهر مايو أيار2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6%. وبقي معدل التضخم في المواد الغذائية بشكل كبير أدنى معدل التضخم الإجمالي.

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وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء "معدل التضخم ارتفع قليلا مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات.

وزادت أسعار الخدمات 3.9% في مايو مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة 3.4% في أبريل.

وقالت براند "على النقيض من ذلك، كان تأثير أسعار الطاقة والغذاء مخففاً على إجمالي التضخم منذ بداية العام".

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة 1.1% مقارنة بشهر مايو 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6%. وبقي معدل التضخم في المواد الغذائية بشكل كبير أدنى معدل التضخم الإجمالي.

تباطؤ معدل التضخم الأساسي في أمريكا إلى 3.3%

التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

انخفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى 3.3% في مايو، مما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

كانت البيانات، التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد.

انخفضت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

بعد أرقام يوم الأربعاء، أعطى المتداولون في سوق العقود الآجلة احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، بحلول موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وهذا يقارن بنسبة 60% من قبل.

أشاد بايدن بسوق العمل القوية وانخفاض التضخم بينما يسعى لإقناع الناخبين بسجله الاقتصادي في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر.

قام المتداولون الآن بتسعير كامل لخفضين هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG. في السابق كان بين واحد واثنين، بحسب موقع الأسواق العربية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة بلغت نحو 3.3% مقارنة باستطلاع، توقع أن يظل معدل التضخم عند مستوى نسبته نحو 3.4%.

بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد التغييرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، 3.4%، أقل من توقعات انخفاض طفيف إلى 3.5%، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أيضًا أن التضخم الرئيسي على أساس شهري كان صفرًا، بينما ارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.2% فقط.