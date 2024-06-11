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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عصام الطيار حارس منتخب اليد ينضم إلى هامبورج الألماني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن نادي هامبورج الألماني تعاقده رسميًا مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد محمد عصام الطيار بفتر تعاقد تمتد إلى موسمين بعد نهاية تعاقده مع بالينجين الألماني.
 

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تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوت ديفوار فى ثاني ودياته


ويعد النادي الألماني المحطة الاحترافية الثالثة للحارس المصري في كرة اليد الألمانية ، بعد تمثيل لبالينجين ولايبزيج.
ويستعد الحارس المصري البالغ من العمر 28 عامًا للمشاركة مع المنتخب الوطني في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وودع الطيار ، ناديه السابق ولاعبيه تمهيدًا للانضمام الرسمي إلى المنافس هامبورج.

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