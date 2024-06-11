محمد عصام الطيار حارس منتخب اليد ينضم إلى هامبورج الألماني

أعلن نادي هامبورج الألماني تعاقده رسميًا مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد محمد عصام الطيار بفتر تعاقد تمتد إلى موسمين بعد نهاية تعاقده مع بالينجين الألماني.





ويعد النادي الألماني المحطة الاحترافية الثالثة للحارس المصري في كرة اليد الألمانية ، بعد تمثيل لبالينجين ولايبزيج.

ويستعد الحارس المصري البالغ من العمر 28 عامًا للمشاركة مع المنتخب الوطني في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وودع الطيار ، ناديه السابق ولاعبيه تمهيدًا للانضمام الرسمي إلى المنافس هامبورج.