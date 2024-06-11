تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوت ديفوار فى ثاني ودياته

أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الأساسي لمواجهة

كوت دايفور وديا في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة فى ثاني مباريات الفريقين ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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ويخوض منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من:

فى مركز حراسة المرمى: حمزه علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وعمر فايد.

في خط الوسط: محمود صابر ومحمد شحاته وزياد كمال .

في خط الهجوم: مصطفي ميسي وقطة وأسامة فيصل



وكانت التجربة الأولى قد انتهت بفوز مصر بهدف نظيف فى مباراة قوية .

