الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوت ديفوار فى ثاني ودياته

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الأساسي لمواجهة 
كوت دايفور وديا في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة فى ثاني مباريات الفريقين ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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ويخوض منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من:
فى مركز حراسة المرمى: حمزه علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وعمر فايد.

في خط الوسط: محمود صابر ومحمد شحاته وزياد كمال .

في خط الهجوم: مصطفي ميسي وقطة وأسامة فيصل
 

وكانت التجربة الأولى قد انتهت بفوز مصر بهدف نظيف فى مباراة قوية   .
 

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