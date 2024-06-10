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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد ترميمه.. سينما زاوية تعيد عرض فيلم باب الشمس

فيلم باب الشمس
فيلم باب الشمس

أعلنت سينما زاوية عن إعادة طرح فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصرالله، غدا الثلاثاء ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية، بعد عرض أول كامل العدد، للنسخة المرممة الحديثة من الفيلم.

 

تفاصيل فيلم باب الشمس 

فيلم باب الشمس قدم عام 2004 وتدور أحداثه حول  خليل الذى يروي  للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غبيوبته قصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، حيث كان طوال فترة الخمسينات والستينات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة "باب الشمس" وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة.

 فيلم باب الشمس 

وكان قد أكد المخرج يسري نصر الله، أنه في بداياته الفنية كان نشطا للغاية في حركة نوادي السينما واتحاد النقاد المصري قبل سفره إلى لبنان.

 

وقال يسري نصر الله في حواره في برنامج " في المساء مع قصواء  المذاع على قناة سي بي سي "، : "لما كنت في الجامعة كنت بكتب في جريدة نادي السينما، وعضو في جمعية اتحاد النقاد المصريين وجمعية الفيلم، دي كانت حركة نشطة جدا في الستينات والسبعينات".

 

وأضاف يسري نصر الله، :" أنا اتربيت في مدرسة الماني وفي البيت كانوا يتكلموا فرنساوي، وكنت بحب اتفرج على أفلام باللغة الإنجليزية وتعلمتها، بخلاف العربي".

 

تمنيت اكون مخرج من الطفولة واستطرد: "من وأنا طفل كنت عايز أبقي مخرج، وأول مرة روحت   فيها سينما مع أبويا سألته عن مين اللي يعمل العمل ده في النهاية، وقالي ده المخرج، ومهتمتش بالممثلين قد ما اهتمت بالإخراج".

 فيلم باب الشمس 

وأوضح أن تجربته في فيلم "المزيف" لا يعتبرها تجربة جيدة، لكن الفيلم كان صعبا وذلك لأنه جرى تصويره خلال فترة الحرب، "كان فيه توازنات سياسية بتحصل، وكان لازم اترجم الحجات اللي بتحصل، والمتعة أني أعمل فيلم كان مع عمر أميرالاي في فيلم تسجيلي، وكان شخص جميل جدا

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