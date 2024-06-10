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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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ثقافة وفن

فيلم The Teachers’ Lounge يفوز بجائزة نقاد أمريكا اللاتينية للأفلام الأوروبية

 فيلم The Teachers’
 فيلم The Teachers’ Lounge

حظى الفيلم الألماني "The Teachers’ Lounge" للمخرج إيلكر ساتاك، بجائزة نقاد أمريكا اللاتينية للأفلام الأوروبية في دورتها الأولى، وجرى الإعلان عن الجائزة في مهرجان جوادالاخارا السينمائي الدولي في المكسيك.

 فيلم The Teachers’ Lounge 

تفاصيل فيلم The Teachers’ Lounge 

عُرض فيلم "The Teachers’ Lounge" لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم الجوائز، إذ حصل على جائزة أفضل فيلم في جوائز الأفلام الألمانية، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

 

أعرب المخرج إيلكر ساتاك عن سعادته بالفوز بالجائزة، في بيان صحفي، قائلا: "إنه لشرف عظيم وسرور كبير أن أحصل على هذه الجائزة، آمل أن يصل الفيلم إلى دور العرض قريبًا جدًا في أمريكا اللاتينية، الكثير من الحب لكم وللسينما".

 فيلم The Teachers’ Lounge 

وقالت مديرة مهرجان جوادالاخارا، إستريلا أريزا، إن الجائزة تمثل تآزرًا يربط "منظور أمريكا اللاتينية بالقصص الأوروبية وأنماط صناعة الأفلام، ما يمثل حوارًا غنيًا بين منطقتين".

 

واختار 33 ناقدًا سينمائيًا من 13 دولة بأمريكا اللاتينية الفيلم من بين 23 فيلما أوروبيا مرشحا للجائزة، قدمتها مؤسسة European Film Promotion، في محاولة لتعزيز ظهور الأفلام الأوروبية المشهورة في الأسواق الأمريكية.

 فيلم The Teachers’ Lounge 
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