السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جنا عمرو دياب تنطلق في شوارع القاهرة بأول كليباتها Escape Plan

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

أطلقت جنا عمرو دياب أول أعمالها الفنية والتي تحمل عنوان Escape Plan، وحققت الأغنية 6,380 مشاهدة، وذلك عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

وظهرت جنا دياب في الكليب بعدد من شوارع وأحياء القاهرة، وعلقت على الأغنية الجديدة قائلة: "خطة هروب Escape Plane الآن في كل مكان وعلى YouTube، أنا سعيدة للغاية بخروجه للنور".

جنا عمرو دياب 

كما حرصت جنا ابنة عمرو دياب على توجيه الشكر للمغني والمنتج كوروس قائلة: "لم أستطع أن أفعلها بدونك، شكرًا لك كونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة للغاية بهذه الأغنية، وفخورة أكثر بكل الأغاني التي تعاونا خلالها مع بعض، انها مجرد البداية وهناك المزيد قادم".

جنا عمرو دياب

آخر أعمال جنا عمرو دياب 

يذكر أن جنا طرحت أغنية من قبل، بعنوان So Stupid ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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