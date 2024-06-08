السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حقيقة اعتزال شيرين رضا مفاجأة.. وخطة ترويجية تدهش الملايين| ما القصة؟

شيرين رضا
شيرين رضا

تصدرت الفنانة شيرين رضا مؤشرات البحث بهدما أعلنت اعتزالها مهنة الفن نهائي خلال الساعات القليلة الماضية ، عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شيرين رضا

تفاصيل إعلان شيرين رضا

وفوجئ الجميع أن اعتزال شيرين رضا، ما هو إلا خطة ترويجية لإعلان جديد لـ إحدى شركات الاتصالات.

وتدور أحداث الإعلان حول تأخر شيرين رضا عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكداوني بالاتصال بها، وتبلغه أنها اعتزالت الفن وسط حالة من الذهول.

شيرين رضا

شيرين رضا تعاصر انتعاشة فنية

من ناحية أخري، شهد النصف الأول من عام 2024 حالة من النشاط الفني للفنانة شيرين رضا، إذ عرض لها في السينما 3 أفلام: "مقسوم" مع ليلى علوي وسما إبراهيم، و"الملكة" مع هالة صدقي، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم "رحلة 404" مع منى زكي، وذلك بالإضافة إلى بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد".

آخر ظهور لـ شيرين رضا

كان آخر ظهور للفنانة لشيرين رضا، أثناء حضورها الخميس الماضي حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحد حافظ، والذي أقيم بالقلعة وسط حضور فني كثيف.

شيرين رضا

معلومات عن شيرين رضا

اسمها بالكامل هو "شيرين محمود رضا"، وهي من مواليد برج السرطان، واسم "الدلع" الخاص بها هو "شيكا".

حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط: «أنا معايا الإعدادية بس عشان سقطت في ثانوية عامة.. وكملت دراسة برا، بس في مصر هنا الشهادة المعترف بيها الإعدادية، ودرست تصميم الأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية».

شيرين رضا

بدأت في مجال الإعلانات حيث كانت في العجمي وقابلها المنتج طارق نور وطلب منها تصوير إعلان على البحر ووافقت، مشيرة إلى أنها شاركت في عدد من الإعلانات ولكنها سافرت للخارج بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة وذهبت للخارج.

عادت من السفر بعدما أقنعها والدها بالعودة للمشاركة في فوازير رمضان.

شيرين رضا
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