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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يا واد ياتقيل وموعود.. بسمة عطا تعود بحفلها إلى زمن الفن الجميل

بسمة عطا
بسمة عطا

أحيت الفنانة بسمة عطا حفلًا غنائيًا في مسرح الجمهورية، وقدمت مجموعة مميزة من أغانيها، وباقة متنوعة من أغنيات الزمن الجميل، منها عيون القلب، يا واد ياتقيل، إن راح منك يا عين متحاسبنيش، وموعود.

بسمة عطا

تفاصيل أغنية عادي عادي

كانت بسمة عطا طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "عادي عادي" في 17 إبريل الماضي، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس، وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، إنتاج TunesArabia.

بسمة عطا

تفاصيل آخر أعمال بسمة عطا


كما طرحت مؤخرًا، أغنيتها التي تحمل عنوان "متستبسطنيش"، وكانت بسمة عطا تراهن على أغنية متستبسطنيش، مشيرة إلى أنها مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولونًا جديدًا عليها، كما تمنت أن تنال على إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة بسمة عطا، حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في الفترة الماضية، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.

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