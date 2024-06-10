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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

«بنادي عليك» لـ شذى حسون تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب

شذى حسون
شذى حسون

حققت الفنانة شذى حسون مليون مشاهدة بكليبها الجديد والذي يحمل عنوان "بنادي عليك"، عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، كما إنها قامت بتصويره في مصر بالكثير من المعالم السياحية المتنوعة.

شذى حسون

تفاصيل كليب بنادي عليك 

أطلقت شذي حسون كليب "بنادي عليك" وهو أول أغنيات الميني ألبوم المكون من 4 أغان مصرية، التي ستقدمه للمرة الأولى، وتصوره بالكامل في مصر، وهي الفكرة التي تحمست لها الشركة المنتجة، لما رأته من فكرة متميزة تناسب الطابع الخاص بالأغاني، ولتنوع الأماكن المبهرة في مصر.

أغنية بنادي عليك كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة وتم التصوير في مناطق مصرية متنوعة تناسب الفيديو كليبات القادمة كمنطقة الأهرامات، ومنطقة شعبية بوسط البلد.

شذى حسون

أغنية بنادي عليك كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة وتم التصوير في مناطق مصرية متنوعة تناسب الفيديو كليبات القادمة كمنطقة الأهرامات، ومنطقة شعبية بوسط البلد.

شذى حسون
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الجريدة الورقية