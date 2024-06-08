جوليا باترز تنضم إلى صناع فيلم "Freaky Friday" الجزء الثاني

انضمت النجمة الشابة جوليا باترز إلى صناع عمل الجزء الثاني من فيلم "Freaky Friday" من إنتاج شركة ديزني، وهو الذي يحمل توقيع المخرجة نيشا جاناترا، في الوقت الذي تجري فيه النجمتان جيمي لي كيرتس وليندسي لوهان محادثات لإعادة تمثيل أدوارهما في الجزء الأول من الفيلم الذي صدر عام 2003.

جوليا باترز

لم تكشف حتى الآن الشركة المنتجة لفيلم Freaky Friday عن تفاصيل دور جوليا باترز أو تفاصيل الجزء الثاني من الأحداث، بينما يتولى أندرو جان، الذي أنتج الفيلم الأول، بإنتاج الجزء الثاني بالتعاون مع المديرة التنفيذية السابقة لشركة ديزني كريستين بور.

جوليا باترز

تفاصيل فيلم Freaky Friday



لسنوات كانت جيمي لي كيرتس وليندسي لوهان تتحدثان بشكل واضح عن رغبتهما في تقديم جزء جديد من فيلم "Freaky Friday"، الذي تدور أحداثه حول أم صارمة وابنتها المتمردة تقعان في أزمة كبيرة عندما تتعرضان إلى تعويذة تتسبب في تبديل جسدهما، ليكون السبيل الوحيد لعوتهما إلى جسدهما أن يتعلما قبول بعضهما البعض دون قيد أو شرط.

جوليا باترز

قدمت المخرجة نيشا جاناترا عدد من الأفلام الناجحة منها فيلم 'The High Note" لعام 2020 مع داكوتا جونسون وتريسي إليس روس، بالإضافة إلى فيلم "Late Night" لعام 2019 من بطولة ميندي كالينج وإيما طومسون.