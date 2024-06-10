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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يبحث عن تأكيد تفوقه على غينيا بيساو تاريخياً

مباراة مصر وغينيا
مباراة مصر وغينيا بيساو

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام غينيا بيساو ضمن منافسات رابع جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لتأكيد تفوقه وعلو كعبه تاريخياً على نظيره الغيني.

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منتخب مصر يتفوق على غينيا بيساو في صراع القيمة السوقية

التقى منتخب مصر بنظيره غينيا بيساو مرة واحدة في مطلع العام 2022، وكانت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وحققت مصر الفوز بهدف نظيف سجله محمد صلاح، وتعد مباراة الليلة، هي الأولى بينهما في منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وإجمالاً، خاض المنتخب الوطني 10 مباريات ضد منتخب غينيا بيساو، في جميع المسابقات، حقق الفراعنة الفوز في 5 منهم، وحسم التعادل في 3 مباريات، وفازت غينيا بيساو في مباراتين، وسجل لاعبوا منتخبنا الوطني 23 هدفَا في مرمي بيساو، واستقبلت شباك الفراعنة 19 هدفًا.

 

مشوار مصر وغينيا بيساو في التصفيات



ويواصل منتخب مصر المضي قدماً نحو التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بفضل تربعه على عرش الصدارة في المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وكانت البداية اكتساح المنتخب الجيبوتي بنصف دسته أهداف في أولى الجولات.
وفي الجولة الثانية، فازت الفراعنة بثنائية أمام سيراليون، فيما انتهت الجولة الثالثة بفوز ثمين  على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف وحيد.
في المقابل، احتل منتخب غينيا بيساو وصافة الجدول، بفضل فوز وحيد على جيبوتي، وتعادل إيجابي مع بوركينا، وآخر سلبي أمام إثيوبيا.
 

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