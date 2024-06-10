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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يتفوق على غينيا بيساو في صراع القيمة السوقية

مباراة مصر وغينيا
مباراة مصر وغينيا بيساو

يتفوق المنتخب المصري على نظيره غينيا بيساو بشكل كبير من حيث القيمة التسويقية للاعبين، حيث تصل القيمة السوقية للفراعنة نحو 102.7 مليون يورو، بينما تقدر قيمة غينيا بيساو بنحو 18.68 مليون يورو.

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إمام عاشور خرح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو


ويعد قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الأغلى في المنتخبين من حيث القيمة التسويقية، بنحو 55 مليون يورو، وبفارق ساشع بين أعلى لاعبي بيساو تسويقياً، وهو ماما بالدي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، والذي وصلت قيمته الرقمية إلى 4 ملايين يورو.
ويحل في وصافة قائمة الأكثر قيمة سوقية بين لاعبي المنتخبين، مهاجم الفراعنة و نانت الفرنسي، مصطفى محمد، بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين يورو.
كما يبلغ متوسط أعمار لاعبي منتخبنا 28.2 عاماً، فيما جاء متوسط أعمار لاعبي منتخب غينيا بيساو 26.8 عاماً، ويعد الحارس المهدي سليمان هو أكبر لاعب سناً بقائمة المنتخبين.
 

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