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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كريستين ستيوارت أول رائدة فضاء أمريكية في "The Challenger"

كريستين ستيوارت
كريستين ستيوارت

تنطلق الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت في تحضيرات تجسيد شخصية رائدة الفضاء والفيزيائية سالي رايد، التي أصبحت أول امرأة أمريكية تطير في الفضاء كجزء من فصل رواد فضاء مكوك الفضاء التابع لناسا عام 1978، وذلك في مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان The Challenger.

رائدة الفضاء سالي رايد

ومن المقرر أن يستعرض مسلسل The Challenger المبني على كتاب "The New Guys" للكاتبة مريديث باجباي، حياة سالي رايد التي أصبحت أول امرأة أمريكية تصل إلى الفضاء عام 1983، ولم يتجاوز عمرها في ذلك الوقت 32 عاما، وأصبحت مشهورة على الفور، لكن تلك الفرحة لم تدم طويلاً، عندما انفجر مكوك الفضاء بعد 73 ثانية من صعوده، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة.

كريستين ستيوارت

تفاصيل مسلسل The Challenger

وأصبحت "سالي رايد" بعد ذلك رائدة الفضاء الوحيدة ضمن لجنة روجرز، وهي لجنة رئاسية للتحقيق في الكارثة، وتبين لاحقًا أنها حددت المشاكل المتعلقة بالحلقات الدائرية التي تصبح متصلبة عند درجات الحرارة المنخفضة، والتي تبين أنها كانت السبب وراء الانفجار، وتوفيت رايد بمرض السرطان عام 2012 عن عمر ناهز 61 عامًا.

وتخطط الشركة المنتجة للمسلسل لعرضه بالقرب من الذكرى السنوية لكارثة تشالنجر التي وقعت قبل 38 عامًا، وتحديدا في 28 يناير 1986.
 

رائدة الفضاء سالي رايد
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