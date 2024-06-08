سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3150 جنيهًا.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيهًا.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2376 دولارًا