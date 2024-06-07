أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 7-6-2024

ننشر سعر جرام الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 7-6- 2024، بمستهل التعاملات بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3130 جنيها، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها..

البنوك المركزية تزيد حيازتها من الذهب

وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طنا من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.

وأعلن البنك المركزي الصيني عن تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، ليشير البنك أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل إلى 2264 طنًا - وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنًا قبل أبريل.

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأونصة. وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولار.

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

قال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "ظلت أسعار الذهب صامدة في الآونة الأخيرة إذ وفر انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار بيئة داعمة للمعدن الأصفر".