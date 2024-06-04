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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد السابق يشيد بـ صلاح: لاعب حاسم

صلاح
صلاح

أشاد إيفان زاموارنو أسطورة منتخب تشيلي وفريق ريال مدريد السابق، بالنجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول وقائد الفراعنة، مؤكدا أنه لاعب حاسم ومهم للريدز.

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أضاف زاموارنو في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح لاعب عظيم وتحب ان تشاهده داخل الملعب بفضل تطوره وهو لاعب حاسم وفي كل موسم يقدم مساهمات كبيرة مع ليفربول وبامكانه الفوز المزيد من الالقاب وقدم موسم مميز مع ليفربول.

وتابع: لكن فريقه كان سئ حظ وامامه تحدى كبير بعد تولي المدرب الجديد مسؤولية ليفربول لاثبات جدارته من جديد وهو لاعب يمتلك امكانيات بدنية وفنية رائعة، وكنا سنقدم ثنائيا رائعا اذا زاملته بفضل صناعته للاهداف وكنت سأسجل كل الاهداف التي سيصنعها لي لأننى مهاجم قوى.
 


زاموارنو: هؤلاء الأفضل في تاريخ كرة القدم
 

وواصل: بيليه ومارادونا و ميسي و كريستيانو دون نقاش هم افضل لاعبين في تاريخ كرة القدم .. وافضل لاعب في العالم بالوقت الحالي هو فينسيوس جونيور وافضل مدرب في العالم حاليا هو كارلو أنشيلوتي.
وأكمل: لانه المدرب الاكثر فوزا باللقب مثله مثل جوارديولا مدرب استثنائي ومورينيو و أليكس فيرجسون هو مدرب عظيم ولكن انشيلوتي يتفوق على الجميع بعض انجازاته العديدة.
 

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