الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يتسبب في أزمة نفسية لـ "زيزو" في المنتخب

زيزو وصلاح
زيزو وصلاح

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن التباين في مستوى أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك مع فريقه ومنتخب مصر.

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ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "زيزو لاعب متميز للغاية ويقدم مستوى رائع مع الزمالك في الموسم الجاري".

وتابع: "زيزو سيكون له دور في مباراة بوركينا، وهو "متحجم" بسبب تواجد محمد صلاح، وتواجد نجم ليفربول تسبب في أزمة نفسية له، لأنه يشعر بأن دوره هو الدفاع في حال هجوم صلاح".

وأردف: "لابد من فرض شخصيتنا أمام بوركينا فاسو، فهم منتخب كبير، وعلينا أن نتجاوزهم للتأهل بسهولة إى مونديال 2026".

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