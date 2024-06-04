نجم ريال مدريد السابق: صفقة مبابي تأخرت كثيرا.. وأتوقع تتويجه بالكرة الذهبية

تحدث تصريحات إيفان زاموارنو أسطورة منتخب تشيلي وفرق ريال مدريد السابق عن ذكرياته عندما كان لاعبا في صفوف الملكي وإنتر ميلان مؤكدا أن كيليان مبابي المنضم حديثا إلى المرينجي لاعب مهم، وسيتوج بالكرة الذهبية.





أضاف زاموارنو في تصريحات تلفزيونية: أنا أعلم ان هناك مشجعين لريال مدريد وانتر ميلان في مصر، هناك العديد من ذكرياتي الجميلة عندما كنت لاعبا في فريق ريال مدريد وكانت علامة فارقة في مسيرتي وايضا حينما لعبت مع فريق انتر ميلان ونضجت كلاعب.



وواصل: كانت هناك ثنائية رائعة تجمعني مع سالاس في منتخب تشيلي وكان شرف كبير لي اني لعبت بجواره فهو لاعب عظيم لنشكل ثنائي رائع ظل محفورا في ذاكرة الجماهير بسبب توافق الصفات بيننا وحرصنا على تسجيل المزيد من الاهداف وكنا نفهم بعضنا البعض بالعين.



وأضاف: سعيد لأنني تعلمت الكثير من الاساطير التي جاورتهم حينما كنت لاعبا، وكيليان مبابي كان له فضل كبير في الكرة الاوروبية والصفقة كان من المفترض ان تعلن منذ ٤ سنوات وجميع الفرق ترغب في ضم لاعب كمثله والصفقة تأخرت.



وتابع: لكن في النهاية اصبح مبابي لاعبا لريال مدريد ومستقبل النادي الملكي سيكون افضل وسيحقق المزيد من الالقاب والبطولات التي تليق بمكانته كفريق كبير.



وأشار إلى أن ريال مدريد يستطيع ان يلعب بطرق لعب عديدة بوجود كيليان مبابي فينيسيوس و رودريجو و مبابي سيشكلون هجوم الريال في تشكيلة انشيلوتي في الفترة المقبلة، مبابي لاعب مهم وسيكون امام فرصة للفوز بجائزة الكرة الذهبية ولقب دوري ابطال اوروبا مع الريال.

