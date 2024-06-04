‏3 تحديات تنتظر مبابي في ريال مدريد

أتم كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد، وحقق النجم الفرنسي حلمه القديم في السير على خطى أسطورته ومثله الأعلى كريستيانو رونالدو.

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وكان نادي ريال مدريد قد أعلن مساء الاثنين عن التعاقد مع مبابي بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2029، ليتحقق حلم النجم الفرنسي في داخل أروقة النادي الملكي.

وبالتأكيد فإن انتقال مبابي لريال مدريد سيكون مفيداً لكافة الأطراف، فمن جانب سيستفيد النجم الفرنسي من وجوده في النادي الأكثر نجاحاً في العالم، ومن جانب آخر سيحظى الملكي بخدمات أحد أمهر نجوم كرة القدم هذه الأيام.

وبالنظر إلى أوراق مبابي يتضح لنا أن هُناك 3 تحديات رئيسية تنتظر مبابي مع ريال مدريد، نشرحها خلال ما يلي:

(1)

النجاح خارج حدود الوطن

ستكون تجربة ريال مدريد هي الأولى للنجم الفرنسي خارج بلده، حيث لعب في بداية مسيرته مع موناكو وبعدها انتقل إلى باريس سان جيرمان.

وسيكون أمام مبابي مهمة شخصية تتمثل في النجاح لأول مرة خارج فرنسا، وسيكون اللعب في الدوري الإسباني بمثابة تحدٍ خاص للنجم الفرنسي بالنظر لفارق المستوى بين مُسابقتي الدوري في فرنسا وإسبانيا.

وينتظر جمهور ريال مدريد أن يُساهم مبابي في الفوز بالبطولات المحلية خلال الفترة المُقبلة، وعلى رأسها بالطبع بطولة الدوري الإسباني.

(2)

الفوز بدوري الأبطال

وسيُمثل الفوز بدوري أبطال أوروبا التحدي الثاني لكيليان مبابي، خاصةً أنه سيُمثل ألوان النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ المُسابقة.

ولم ينجح مبابي في تجربته السابقة مع باريس سان جيرمان في الوصول للكأس ذات الأذنين رغم تأهله للنهائي مرة.

وبالتأكيد فإن النجم الفرنسي يأمل في تحقيق الحلم الأخير في قائمة أحلامه في كرة القدم، وسيكون ريال مدريد هو سبيل تحقيق الحلم من جديد.

(3)

التتويج بالكرة الذهبية

وبالتأكيد فإن مبابي يُمني نفسه بتحقيق لقب الكرة الذهبية بقدومه إلى ريال مدريد، وستوفر له بيئة النادي المناخ المُناسب لتحقيق هذا الأمر.

فالتواجد مع الفريق الأكثر نجاحاً في أوروبا، سيكون له بالتأكيد دور إيجابي في مسار حلم مبابي بتحقيق التكريم رفيع المستوى.