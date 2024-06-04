‏ ثعلب ريال مدريد..إدارة ذكية من بيريز لملف مبابي ‏

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً مساء الاثنين عن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليتحقق حلم النجم الفرنسي مع الفريق.

وسيمتد التعاقد بين الطرفين لمدة 5 سنوات، أي أن العقد سينتهي في يونيو 2029.

وقال مبابي بعد الإعلان عن التعاقد مع ريال مدريد إن حلمه القديم تحقق داخل أروقة النادي الملكي، مُعبراً عن حماسته لبداية التجربة.

وأثبتت قصة مبابي مع ريال مدريد مدى الدهاء الذي يمتاز به رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي نجح في الوفاء بوعده في نهاية المطاف رغم كل العقبات.

وكشفت تقارير إسبانية النقاب عن إفصاح بيريز بسر مبابي لمُدرب الفريق كارلو أنشيلوتي في الصيف الماضي.

وذكرت التقارير أن بيريز أبلغ أنشيلوتي في الصيف الماضي أن ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي.

ورفض بيريز حينها التعاقد مع مُهاجمٍ جديد من أجل تعويض الفراغ الذي تركه كريم بنزيما، واختار التعويل على خيار اقتصادي قليل التكلفة والمتمثل في استعارة خوسيلو من إسبانيول.

وأكد بيريز للمُدرب أنشيلوتي حينها أن ذلك يهدف لتوفير الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع مبابي.

ونجح بيريز في رهانه، وتمكن خوسيلو من سد الفراغ الذي تركه بنزيما دون تكاليف مالية باهظة، وأفسح ذلك المجال أمام إتمام صفقة مبابي (المجانية).

المُثير في الأمر أن ريال مدريد بقيادة بيريز تحلى بالروية التامة في التعامل مع النجم الفرنسي، ولم ينجرف الخبير ذو الرؤية الثاقبة في مُحاولات توريط النادي في دفع مبالغ مالية طائلة للحصول على مبابي.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان ترفض التفريط في مبابي بدون مقابل مالي، ولكنها رضخت في النهاية لرغبة النجم الفرنسي الذي رحل عن القلعة الباريسية دون أن يُكلف خزائن ريال مدريد الكثير.

وسيكون التعاقد مع مبابي مفيداً لجميع الأطراف، فمن جانب سيستفيد ريال مدريد من تواجد اللاعب الأفضل في العالم خلال هذه الفترة.

ومن جانب آخر سيحظى مبابي بفرصة اللعب في أقوى نادٍ في أوروبا، وستُتاح له فرصة التوهج أكثر في المحافل الدولية، خاصة مع الفارق في الشعبية بين ناديه السابق وناديه الحالي.