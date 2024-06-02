الأحد 02 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إمام مسجد عمرو بن العاص لطلاب الثانوية: "مهما غشيت ونجحت هتسقط"

الشيخ يسري عزام،
الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص

وجه الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، رسالة إلى الطلاب فى الامتحانات، قائلا: "أوعى تغش مهما تغش وتنجح وتحقق نجاح هيكون مصيرك الرسوب فى كل حياتك مهما عليت هتكون فاشل".
وأضاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الرسوب المؤجل، لأنك بتضيع تعب اللى ذاكر، لأن اللى لم يذاكر هيأخذ حق غيره، لازم الانسان يتعلم دون غش".
وتابع: " أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ * سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيانِذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ * وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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