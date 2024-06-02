أول رد لحماس على مبادرة بايدن لوقف الحرب بغزة

أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة ترغب في وقف تام لإطلاق النار وعودة النازحين، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدث عن عدم رضاها عن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن حركة حماس لم تستلم رسميا اي مبادرة جديدة خلال الفترة الأخيرة

سمعنا من الإعلام عن مبادرة الرئيس الأمريكي

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "سمعنا من الإعلام عن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهذا الأمر ليس كافيا من الأصل.

وثمنت البحرين مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف إلى الاستجابة الجادة والإيجابية للمبادرة، باعتبارها فرصة لإنهاء الحرب بشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإعادة إعمار القطاع، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد/عن ترحيب المنامة بجميع المبادرات والجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وهو ما يتوافق مع قرارات القمة العربية الـ33 التي استضافتها المملكة في 16 مايو الماضي، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة.

رئيس وزراء فرنسا: الصور التي تصل إلينا من غزة مأساوية

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، عن تفهمه إزاء الحشد والتظاهر دعما لفلسطين خاصة بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت، قائلا "أتفهم هذا الحشد، فعندما نرى الصور التي تصل إلينا من غزة، وخاصة من رفح، فهي صور مأساوية وكارثية، وأنا أتفهم وأشارك مشاعر المتظاهرين".

وأضاف أتال - في تصريح اليوم الأحد تعليقا على المظاهرات التي خرجت أمس في شوارع باريس لدعم الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار - أنه عندما نرى انفجارات مثل تلك التي نراها اليوم في الجانب الفلسطيني من رفح أو في غزة، فلهذا السبب نحشد ونتحرك من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية قدرت عدد المشاركين في مظاهرات أمس بنحو 22 ألف شخص.

وقد استهدف قصف إسرائيلي جديد عدة قطاعات من قطاع غزة، بينها رفح الفلسطينية بحسب شهود عيان، وفي جنوب الأراضي الفلسطينية، أطلقت المروحيات النار على وسط مدينة رفح الفلسطينية، فيما استهدف قصف آخر جنوب وغرب المدينة وفي الشمال، استهدفت غارات جوية مدينة غزة.