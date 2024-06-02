الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بموجة شديدة الحرارة المرتفعة وبدأت هذا الأسبوع موجة أخرى وتستمر لمدة 10 أيام وهي موجة طويلة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه الموجة تؤثر على المملكة العربية السعودية والكويت والعراق، ومدينة الزهراء في الكويت سجلت 52 درجة مئوية.

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شديد الحرارة وعظمى القاهرة 37 .. حالة الطقس اليوم

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تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد


وأضافت  مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،أن هناك مرتفعا جويا والقبة الحرارية تأثيرها أكبر على الشرق الأوسط والخليج، تأثير هذه الموجة طويلة ومستمرة وسيكون نهاية الأسبوع مرتفعة وتصل لـ40 درجة مئوية، وتطالب من شرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء الملابس البيضاء والفاتحة والتي تعكس أشعة الشمس.

الحذر من وجود المخلفات على أسطح المنازل 

وتابعت  مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "لا بد من الحذر من وجود المخلفات على أسطح المنازل والبيوت، ومن انتشار الحرائق خلال الفترة الماضية".

وأشارت إلى أن مصطلح "وحش جهنم" على موجة الحر الحالية، غير علمي، وعار تمامًا من الصحة، وكلام غير صحيح وليس له أي سند علمي، وليس هناك أي ظاهرة علمية أو مناخية أو بيئية، موضحا أن هي مصطلحات من أجل أن يكون هناك انتشار للأمر و"تريند" لتبسيط المعلومة.

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