السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير غدًا 25 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

بوابة الوفد الإلكترونية

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني  غداً الأحد الموافق 2 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة.

 

txt

مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

txt

مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

txt

مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

txt

مصر للطيران للخدمات الأرضية تعزز أسطولها بـ 37 معدة جديدة

رحلات مصر للطيران للملكة غدًا الأحد

 

11 رحلة القاهرة - جدة  
9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
3 رحلات كوناكري - المدينة 
2 رحلات باماكو - المدينة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة  والتضامن والسياحة والأثار ووزارة الطيران المدني وتضامن القاهرة والجيزة والأسكندرية والشرقية ومطروح وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والترانزيت وحجاج  باماكو وكوناكري وحج أفراد.

الجريدة الورقية