مصر للطيران تسير غدًا 25 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني غداً الأحد الموافق 2 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة.

رحلات مصر للطيران للملكة غدًا الأحد

11 رحلة القاهرة - جدة

9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة

3 رحلات كوناكري - المدينة

2 رحلات باماكو - المدينة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتضامن والسياحة والأثار ووزارة الطيران المدني وتضامن القاهرة والجيزة والأسكندرية والشرقية ومطروح وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد.