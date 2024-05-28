مصر للطيران للخدمات الأرضية تعزز أسطولها بـ 37 معدة جديدة

اكد المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة إنضمت للشركة 37 معده مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي ٢١ جرار لحقائب السفر و٦ معدة إدارة كهربائية للطائرات و٤ معدة بوشباك لجر الطائرات و٦ اتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجارى استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

وأكد فوزي أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.