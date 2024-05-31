مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة
استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته مصرللطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة ، تسير الشركة غداً السبت الموافق 1 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع
11 رحلة القاهرة - جدة
5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة
1 رحلة القاهرة - الطائف
3 رحلات كوناكري - المدينة
2 رحلات باماكو - المدينة
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية
ووزارة الصحة وتضامن الوادى الجديد وجنوب سيناء والمينا وحجاج قرعة الفيوم والوادى الجديد والشرقية وجنوب وشمال سيناء و القاهرة وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري.