الجمعة 31 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

مصرللطيران
مصرللطيران

استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته   مصرللطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة ، تسير الشركة غداً السبت  الموافق 1 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع

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11 رحلة القاهرة - جدة  
5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
1 رحلة القاهرة - الطائف
3 رحلات كوناكري - المدينة 
2 رحلات باماكو - المدينة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية 
ووزارة الصحة وتضامن الوادى الجديد وجنوب سيناء والمينا وحجاج قرعة الفيوم والوادى الجديد والشرقية وجنوب وشمال سيناء و القاهرة وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج  باماكو وكوناكري.

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