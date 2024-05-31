مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته مصرللطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة ، تسير الشركة غداً السبت الموافق 1 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع

11 رحلة القاهرة - جدة

5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

3 رحلات كوناكري - المدينة

2 رحلات باماكو - المدينة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية

ووزارة الصحة وتضامن الوادى الجديد وجنوب سيناء والمينا وحجاج قرعة الفيوم والوادى الجديد والشرقية وجنوب وشمال سيناء و القاهرة وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري.