مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

في ثاني أيام الجسر الجوي..

في ثاني أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، تسير مصر للطيران الناقل الوطني غدًا الخميس الموافق 30 مايو 2024 إلى الأراضي المقدسة 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 4 رحلات القاهرة - جدة 9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة المنوفية والدقهلية وتضامن الدقهلية والجيزة والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري وحج أفراد.

في سياق آخر، كان قد شارك وفد رفيع المستوى يضم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيـران ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ورئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجوية ورئيس القطاع التجارى ورئيس قطاع السياحه (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتأتى مشاركة مصر للطيران وميناء القاهره الجوى لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية بالصين ITB China والمقام بمدينة شنغهاي خلال الفتره من ٢٧ و حتى 29 مايو الجاري بمركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات.

هذا وتشارك مصر للطيـران في المعرض بجناح ذي تصميم مميز مزود بشاشات تفاعلية لعرض أبرز العروض والأنشطة وأحدث وجهات مصر للطيران.

وخلال فاعليات المعرض الذي لاقى حضورا كبيرا من شركات السياحة والسفر والطيران وعدد من المنظمات الحكومية العاملة في مجال السياحة، وبمشاركة مكاتب مصر الطيران في بكين وجوانزو وهانزو وشنغهاى، حيث التقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران و رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى بمدير مطار شنغهاي، وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين مطار القاهرة الدولى ومطار شنغهاي والتي تنص على تطوير أعمال الركاب والشحن ودعم خطوط نقل الركاب والبضائع بين القاهرة وشانغهاي، بالإضافة إلى دعم عمليات الشحن الجوي لرحلات الركاب ، وتعزيز تجربة ركاب الترانزيت في مطارات الطرفين.

واتفق الطرفان على القيام بحملات تسويقية مشتركة وعقد اجتماعات منتظمة للإعلان عن سوق الطيران بين القاهرة وشنغهاي معًا وتعزيز الخدمة الجوية لرحلات الركاب الحالية عبر القنوات الإعلامية الخاصة والنشرات الإخبارية، كما اتفقا على تبادل المعلومات والرؤى النوعية والكمية للسوق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات على مستوى العاملين وتدريبهم للارتقاء بالمستوى الفني والإداري.

كما شهد أيضًا جناح مصر للطيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة Dongli Group إحدى أكبر الشركات المتخصصة في حجز التذاكر بالصين، وكذا مع شركة Meiya air Service أكبر وكيل سياحي في الصين لتصبح وكيلا لشركة مصر للطيران في نطاق جمهورية الصين.