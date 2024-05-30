محكمة أرجنتينية ترفض نقل جثمان مارادونا

رفضت إحدى محاكم دولة الأرجنتين الطلب المقدم من أسرة أسطورة كرة القدم الراحل دييجو أرماندوا مارادونا، من نقل جثمانه المتواجد في مكانه الحالي بضواحى البلاد، إلى منطقة في وسط الدولة بالقرب من العاصمة، حتى يسهل على الزوار التوجه إليه.





وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها، عدم الموافقة حاليًا على طلب الأسرة لإجراءات تتعلق بالنواحي الأمنية، موضحة أنه من الوارد خلال الفترة المقبلة السماح بالتصريح اللازم لهذا الطلب.



على جانب آخر نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من مارادونا آخر عبارة نطق بها قبل دقائق من وفاته التي جاءت منذ قرابة 4 أعوام حيث أشار أحد أفراد عائلة مارادونا إلى أنه كان يتناول الفطور عندما بدأ يشعر بتعب، وقال: "أنا لست على ما يرام يا رفاق".

بعد ذلك عاد إلى غرفته ليستلقي، وفي غضون ذلك اتصل الأقارب بالإسعاف ،ولكن مع وصول الأطباء مع 4 سيارات إسعاف ، لم يعد مارادونا قادرًا على التنفس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه".