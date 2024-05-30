سيدات سلة الأهلي يواجهن سبورتنج بنهائي دوري السوبر .. الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الخميس عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الثالث بين الفريقين بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5

‏‎تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق من أجل حصد اللقب.

‏‎طارق خيري المدير الفني للفريق حرص علي عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

وكان سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-79، وفي حال فوز الفريق في المباراة الثالثة يتوج رسميا ببطولة الدوري.