طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب البودرة.. تعزز المناعة

الشوفان من الوصفات المميزة، حيث عرف بدوره الكبير في خسارة الوزن وبديل صحي لمن لديهم حساسية من الدقيق الأبيض، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب البودرة.

شوربة الشوفان

طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب البودرة

المقادير

- الشوفان : ربع كوب

- الماء : 4 اكواب

- حليب بودرة : 5 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 1 مكعب

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً / متوسط الحجم)

- الثوم : فصّان (مفروم فرماً ناعماً)

- الزيت النباتي : ربع كوب

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبيهما حتى يذبلا.

اخلطي الماء مع الحليب والشوفان في وعاء.

أضيفي مزيج الحليب والشوفان فوق خليط البصل والثوم، وحركي المزيج جيداً.

أضيفي مكعب مرق الدجاج، وحركي المزيج لحوالي 10 دقائق، ثمّ أطفئي النار.

وزّعي شوربة الشوفان بالحليب في أطباق التقديم، وقدّميها ساخنة.

فوائد تناول الشوفان

المساعدة على خسارة الوزن

يعد الشوفان من الإضافات الممتازة لأي نظام غذائي يهدف إلى تخفيف الوزن أو الحفاظ عليه، وذلك لغناه بالألياف الغذائية التي تعمل على امتصاص الماء الموجود في وجبة الطعام المتناولة، وبالتالي زيادة حجم الوجبة في المعدة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشعور بالجوع.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تعمل الألياف الغذائية بنوعيها الذائبة وغير الذائبة في الماء على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية والتقليل من حدوث الإمساك، والذي يعد مشكلة تعاني منها العديد من النساء خاصة خلال فترة الحمل.

كما تعمل العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الشوفان على الوقاية من حدوث السرطان وخاصة سرطان القولون.

التخفيف من أعراض الداء الزلاقي

يعد الداء الزلاقي من الأمراض المناعية التي تحدث بنسة أعلى عند النساء، إذ قد تصل نسبة الإصابة به عند النساء إلى ثلاثة أضعاف ذلك عند الرجال.

يحتاج الأشخاص المصابون بالداء الزلاقي إلى اتباع نظام غذائي خاص خالي من الغلوتين، لذا يعد الشوفان أحد البدائل الممتازة لخلوه من الغلوتين، كما يمكن استخدامه على شكل طحين لإعداد الخبز أو الكعك أو المعجنات بأنواعها.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يعد الشوفان من المصادر الغذائية التي لها دور مقترح في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة التي قد تعاني منها بعض النساء مع التقدم في السن، حيث يعمل الشوفان على التقليل من نسبة الكولسترول الضار في الجسم والوقاية من ارتفاع الضغط.

كما يعمل الشوفان على التقليل من الإرتفاع المفاجئ لسكر الدم بعد تناول الطعام، وتحسين حساسية الأنسجة للإنسولين، ما قد يكون له فوائد عند الأشخاص المصابين بمرض السكري النوع الثاني.

التقليل من التهاب الجلد

تشير بعض الدراسات لدور الشوفان ومستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه في التقليل من أعراض التهاب الجلد، مثل: الإحمرار، والحكة المصاحبة لعدد من الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما، والجفاف، وتهيج