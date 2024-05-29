اقرأ غدًا بالوفد| الحكومة تستورد 20 ألف رأس ماشية وطرح 5 آلاف ضأن مبرد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الحكومة تستورد 20 ألف رأس ماشية وطرح 5 آلاف ضأن مبرد”

يتضمن عدد الجريدة غدًا الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

18 جنيها للضأن القائم .. واللحوم البلدي من 220 إلى 320 جنيها للكيلو

اليوم انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لـ"مصر للطيران" لنقل حجاج بيت الله الحرام

محرقة صهيونية جديدة في خيام النازحين وتهجير مليون فلسطيني في الجنوب

غضب الشعوب يحاصر سفارات إسرائيلي تنديدا بالمجازر

وواصلت امس حكومة الارهاب الصهيونى محارقها النازية فى رفح جنوب القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة داخل خيام النازحين غرب المدينة فى محيط مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة، وذلك بعد ساعات من المحرقة الاولى، ما أدى إلى استشهاد 100 على الأقل على الأقل معظمهم من النساء والأطفال، واصابة 250 آخرين. فيما بلغت حصيلة المحرقة الجديدة أكثر من 200 شهيد ومصاب.



ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال وزعمت أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أى بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها وقت المحارق المتواصلة بأطنان المتفجرات الأمريكية المحرمة دولياً. وتحولت الخيام والملاجئ إلى رماد، فى مشاهد هزت العالم وأظهرت مواصلة إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بحق أهالى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطينى فيما تجاوزت الإصابات الـ80 ألفاً فضلاً عن الآلاف تحت الأنقاض، وأعلن مدير إدارة الإمداد والتجهيز فى الدفاع المدنى الفلسطينى «محمد المغير» أن هناك جثامين متفحمة بفعل الحروق، ويوجد طفل مقطوع الرأس.

وأشار إلى أن مسببات الحريق استخدام أسلحة تنتج عنها درجة حرارة تزيد على 7 آلاف درجة مئوية تصهر جسد الإنسان وتحرق الأخشاب الموجودة فى غرف النازحين، وأضاف «المغير»، الذى أشرف على مكافحة الحريق، أن عمليات الإنقاذ انتهت فيما استمرت جهود إخماد الحريق لمدة 45 دقيقة، مضيفاً أن نقص الوقود وشح المياه جعلا مكافحة الحريق صعبة. وقال محمد حمد (24 عاماً): «لم يصب الناس أو يقتلوا فقط بل تفحموا».